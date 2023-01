7000 capi contraffatti sequestrati, 80 sanzioni e 22 denunce nel 2022 della polizia locale di Genova

Genova. I capi sequestrati dal Nucleo operativo Anticontraffazione del Reparto sicurezza urbana della Polizia locale nel 2022 sono stati 7015, 1521 contraffatti e 5494 tra abusivi e non conformi alle norme CEE. Una campagna importante e che durante l’anno – anche grazie alle segnalazioni dei cittadini – ha portato a 80 sanzioni amministrative per commercio abusivo su area pubblica, la così detta “contraffazione da lenzuolo” che ha comportato controlli nei mercati rionali, nelle spiagge, nelle stazioni e nel centro storico e 22 denunce per commercio di merce contraffatta.

«La lotta alla contraffazione e all’abusivismo – dice l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – non riguarda solamente la tutela del made in Italy. Indossare capi contraffatti o con false certificazioni CEE può comportare seri problemi alla salute, basti pensare alle lenti degli occhiali da sole o a tinte che possono risultare tossiche per chi le indossa. Il Goac quest’anno ha messo a segno sequestri importanti, alcuni dei quali anche grazie alla collaborazione dei cittadini e mi auspico, ringraziando entrambi, che questa collaborazione tra tessuto urbano e polizia locale possa proseguire per il bene della collettività».

