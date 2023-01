Apre la biglietteria del Festival, platea dell’Ariston più che dimezzata

Sanremo. Saranno poco più di 450 i posti disponibili nella platea del teatro Ariston per ognuna delle cinque serate del Festival di Sanremo 2023. Il dato emerge quando il palco della 73esima kermesse è ormai quasi pronto per mostrarsi al pubblico. Le ultime rifiniture saranno apportate entro domenica prossima, al termine di oltre un mese di lavori intensi iniziati il 12 dicembre. A metà della settimana entrante sono previste le prime prove dell’orchestra sinfonica.

Chi ha potuto scorgere in anteprima la scenografia firmata anche quest’anno da Gaetano Castelli, vi ha ritrovato molti elementi di somiglianza, nello stile, con quella dell’edizione passata. Al netto del fatto di non poco conto che la struttura si presenta leggermente diversa e ancora più grande rispetto al 2022, con la pedana che arriva a sfiorare il confine segnato dall’alto dalla balconata centrale. Domani i tecnici di Rai e Ariston effettueranno un nuovo sopralluogo per definire gli ultimi accorgimenti apportabili: l’obiettivo è riuscire ad incastrare qualche fila in più di poltroncine in una platea che risulta drasticamente dimezzata, a esclusivo vantaggio della fruibilità dello spettacolo dalla televisione.

» leggi tutto su www.riviera24.it