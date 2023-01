Genova. Un uomo di 69 anni è stato ricoverato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino per le ferite riportate cadendo da un’altezza di circa 6 metri, in una scarpata nella zona di Borzoli.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio al campo da calcio della Sestrese. Il 69enne stava cercando di recuperare un pallone e per farlo ha cercato di scendere in una scarpata, verso un rivo. E’ però scivolato cadendo e procurandosi diversi traumi.

» leggi tutto su www.genova24.it