Calcio a 5 femminile serie C, partenza con vittoria per le Airole Women

Parte col piede giusto l’avventura delle Airole Women nel campionato femminile di serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo le ottime prestazioni che avevano portato il team biancoverde alla semifinale della Coppa Italia regionale è infatti arrivata la vittoria anche nella prima giornata del girone A di campionato che ha visto l’Airole contrapposto al Priamar Savona mercoledì scorso al Palaroja di Ventimiglia.

Opposte ad una squadra che fra le mura amiche del ‘Sacro Cuore’ aveva già superato nettamente le biancoverdi in due occasioni in questa stagione le ragazze guidate dai coach Cristian Biancheri e Davide Trama hanno conquistato questa volta il match col risultato di 6-3 facendo quindi valere nuovamente il fattore campo che le aveva portate all’imbattibilità interna in coppa.

