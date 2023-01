Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Dopo la terza vittoria consecutiva in campionato, per i biancocelesti, è arrivato il momento di concentrarsi sulla Coppa Italia Serie C. La semifinale d’andata con il Vicenza andrà in scena mercoledì 18 gennaio alle ore 18.00 al Comunale.

» leggi tutto su www.levantenews.it