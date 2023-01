Chiavari: Andrea, ore d’ansia per la famiglia e gli amici

Nessuna nuova, buona nuova. Andrea, 14 anni, studente del Natta DeAmbrosis è ancora ricoverato in rianimazione al Gaslini, dopo il tragico incidente avvenuto mentre navigava in canoa lungo l’Entella. I medici dell’Istituto mantengono il più stretto riserbo. Nonostante alcuni annunci apparsi sui social, Andrea è in vita, seppur aiutato dalle “macchine” che lo aiutano nella respirazione e circolazione. I medici attendono probabilmente di vedere gli effetti della terapia prima di interrompere il coma farmacologico. Vorranno anche valutare gli effetti della mancata ossigenazione nel lungo periodo in cui il ragazzo ha perso conoscenza e in cui il 118 gli ha praticato le manovre per riattivare il battito cardiaco. Ai soccorsi, oltre all’allenatore, hammo partecipato i vigili del fuoco di Chiavari, i colleghi elicotteristi e sommozzatori, il 118 con l’asusilio della Croce Verde di Lavagna e la Croce Rossa di Cogorno.

Vivono ore di apprensione la mamma Monica Stagnaro, la sorella Libera; il padre Massimo era morto improvvisamente alcuni anni fa. E attendono buone notizie gli amici di scuola, quelli della canoa, e quanti conoscono la famiglia che vive a Sestri Levante.

