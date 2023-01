Liguria. Arpal ha emesso l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte domani (lunedì 16 gennaio) per il ponente. Emesso anche avviso meteorologico per mareggiata intensa per le coste di Levante.

La modellistica previsionale segnala, già a partire dalla serata di oggi, domenica 15 gennaio, un aumento del moto ondoso, fino a molto mosso, lungo le coste di Levante.

