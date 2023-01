Provincia, martedì incontro con i capigruppo. Olivieri: “Obiettivo rinnovare anche commissioni consigliari su Tpl, rifiuti e la nuova sul sistema idrico”

Provincia. Dopo la nomina del vice presidente Massimo Niero, oggi, domenica 15 gennaio, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha proposto ai vari consiglieri un incontro per un confronto e per “procedere quanto prima alla definizione di tutto quanto utile circa ruoli e deleghe”, in vista del risultato delle ultime elezioni provinciali.

Gli obiettivi sono il rinnovo delle commissioni consigliari – “strumento che si è rivelato molto efficace” commenta Olivieri -, ricostituendo sia quella sul Trasporto Pubblico Locale che quella sul Ciclo dei Rifiuti, e procedendo alla costituzione di quella da dedicarsi al Sistema Idrico Integrato. “Il tutto per la migliore efficacia e il massimo risultato dell’azione amministrativa e politica, con la partecipazione che auspico più ampia e diffusa possibile, con contributi naturalmente propri e costruttivi di tutti gli amministratori” afferma il presidente.

