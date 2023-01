Rapallo: sicurezza strada per Montallegro, primo passo

La giunta comunale di Rapallo, su proposta e relazione dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento e la protezione dei dissesti presenti a monte della strada per il Santuario di Montallegro e per la Fontanabuona attraverso il Passo della Crocetta, in località San Maurizio dei Monti.

Erano stati i carabinieri forestali della stazione di Rapallo a segnalare il dissesto con una relazione del geologo Francesco Faccini. La Procura della Repubblica, cui era stata inoltrata la stessa documentazione, ha chiesto chiarimenti in merito all’Amministrazione comunale.

