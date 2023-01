Sampdoria Primavera: una sconfitta (2-0) bugiarda, contro il Torino

Vercelli. Nella quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 TIM. sul campo sportivo ‘Silvio Piola’, il Torino Primavera (reduce da sette vittorie consecutive, fra campionato e coppa) ha affrontato la Sampdoria, in una sfida che gli ha consentito di raggiungere la Roma, in vetta alla classifica, a testimonianza del valore della squadra granata.

Ben diversa, purtroppo, la situazione dei blucerchiati, stazionanti – quest’anno – in zona play out ed il guaio è che le dirette concorrenti, sopra in classifica, rispondono ai nomi di Atalanta, Napoli (che nell’anticipo di ieri si è preso 3 punti contro la Juventus), Milan ed Inter (che ha vinto il derby milanese, poco prima dell’inizio della sfida fra Torino e Sampdoria).

