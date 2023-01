Celle Ligure, successo per il corso di difesa personale organizzato da Libertas e Comune

Celle Ligure. Grande partecipazione ed entusiasmo al corso di difesa personale femminile che si è concluso sabato 14 gennaio presso la palestra comunale di via Torre a Celle ligure organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con la Asd Scuola Wu Tao Savona e dal Comune di Celle Ligure.

Gli incontri programmati in due giornate sono stati svolti all’insegna di un grande coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti, sia nello svolgimento inerente la parte teorica che in quella pratica, dimostrando non solo interesse ed impegno costante, ma anche buone capacità nell’apprendere le nozioni e le tecniche mostrate e le loro applicazioni. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’ottima organizzazione dell’amministrazione del Comune di Celle Ligure che ha permesso in tempi brevi di promuovere un’iniziativa importante su un argomento di attualità ultimamente molto sentito, usufruendo come spazio dedicato una palestra con una logistica eccellente.

