Chiavari: Confraternite, il Papa riceve Andrea Gianelli e Mario Marconercio

Da Andrea Gianelli, Priore Generale della Diocesi di Chiavari, Priore Generale della Regione Ecclesiastica Ligure, Coordinatore per la Liguria della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi di Italia

Nell’ambito del cammino che porterà le Confraternite italiane, in comunione con la Chiesa Universale, a vivere il Grande Giubileo del 2025, Papa Francesco ha incontrato oggi i rappresentanti della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

Nel corso dell’udienza, svoltasi presso la Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, il Santo Padre ha esortato le Confraternite a non celebrare in modo nostalgico il passato, ma a reinvestire il loro patrimonio spirituale, umano, economico, artistico, storico e anche folkloristico, mantenendo vivo il carisma del servizio e della missione, e rispondendo con creatività e coraggio ai bisogni del nostro tempo.

All’interno della nutrita delegazione ligure che ha partecipato all’incontro, erano presenti anche i confratelli sestrini Andrea Gianelli, Coordinatore Ligure della Confederazione, e Mario Marcone, Vice Coordinatore Ligure, che hanno portato al Pontefice il saluto delle Confraternite della Diocesi di Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it