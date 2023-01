Denunciato dai Carabinieri perché percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vezzano Ligure hanno denunciato, per indebita percezione del reddito di cittadinanza, un 56enne della zona. Come è risultato dagli accertamenti avviati dai militari dell’Arma, l’uomo, gravato da precedenti e noto alle forze dell’ordine, era stato tratto in arresto a novembre scorso, in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina. A seguito della segnalazione, gli è stato immediatamente revocato il beneficio, con l’obbligo di restituire le somme indebitamente percepite nel corso del tempo.

Il risultato, che si va ad aggiungere ai già numerosissimi casi scoperti dagli investigatori dell’Arma, è solo l’ultimo del genere in ordine di tempo ed è frutto del sistematico controllo che i Carabinieri dei vari comandi territoriali effettuano, con l’aiuto dei colleghi del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del lavoro, nei confronti dei percettori di reddito di cittadinanza, con particolare attenzione rivolta a coloro che, per i reati di cui si rendono protagonisti, rientrano tra i soggetti che non hanno diritto a riceverlo.

