Dosi pronte per lo spaccio a Villa Ollandini, pusher denunciato

Nella notte di sabato, a Sarzana, i Carabinieri dell’ Aliquota radiomobile della locale Compagnia, durante gli intensi controlli del territorio del fine settimana – attuati assieme ai colleghi della locale Stazione – hanno denunciato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, uno straniero 33enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, di origine nordafricana, è stato controllato all’interno di un casolare abbandonato situato nei pressi della centralissima Villa Ollandini, ed è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, che sono state sequestrate.

L’attività è il risultato dei controlli che gli uomini della Compagnia di Sarzana effettuano sistematicamente nelle aree urbane, con particolare attenzione a quelle che, per caratteristiche, risultano più a rischio.

