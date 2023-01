Giochi matematici, tre alunni del Fermi si aggiudicano i primi tre posti della categoria C2

Ventimiglia. Nell’ambito dei “Giochi di Autunno 2022”, giochi matematici promossi dall’Università Bocconi di Milano, quest’anno gli studenti della classe 1G del corso Geometri Cat del Fermi hanno

fatto un exploit: 3 studenti della stessa classe 1G si sono classificati ai primi 3 posti della categoria C2 riservata alle classi prime di tutte le classi dell’Istituto.

Il progetto, curato dalla professoressa Amelio Anastasia, insegnante di matematica all’Istituto Montale, ha visto la partecipazione delle classi dalla prima alla quinta di tutto l’Istituto Fermi- Polo-Montale: per il Fermi gli indirizzi Geometri-Cat, Ragioneria-Afm, Turismo; per il Polo gli indirizzi Servizi Commerciali e Socio Sanitari e per il Montale gli indirizzi Ragioneria Rim e Liceo Opzione Scienze Applicate.

