Genova. Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Sono questi i nomi dei super ospiti che saranno protagonisti a bordo di Costa Smeralda, il “palco sul mare” della musica di Sanremo.

Dopo Salmo, annunciato dalla Direzione Artistica poco prima di Natale, la line up di questo spettacolare palco, che sarà in collegamento in diretta con quello principale del Teatro Ariston, si arricchisce di altri grandi talenti come Fedez, Takagi & Ketra e Guè.

» leggi tutto su www.genova24.it