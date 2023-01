Imperia, fanno i selfie con il fucile a canne mozze e li pubblicano sui social: in quattro a processo

Imperia. Si sono fatti alcuni selfie con un fucile a canne mozze sovrapposte, con matricola abrasa e quindi di provenienza clandestina, e lo hanno condiviso su Facebook. Quegli scatti in cui appaiono sorridenti, però, li hanno portati sul banco degli imputati: due italiani di 34 e 27 anni (L.S. di Bordighera e D.B. di Sanremo), un turco di 27 anni (A.M) e un cubano di 29 anni (E.Y.M.R.) sono finiti a giudizio perché accusati a vario titolo di detenzione e porto di arma da sparo clandestina e ricettazione, per il possesso dell’arma mostrata nelle foto, si presume di calibro 12.

I fatti risalgono all’estate 2016 e il processo è approdato oggi in aula, davanti al giudice monocratico Antonio Romano, per l’audizione dei testi. Fanno parte del collegio difensivo gli avvocati Cristian Urbini, Luca Ritzu, Bruno Di Giovanni e Cristina Carbone.

