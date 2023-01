Istituto Nautico: le nuove sfide educative, un incontro

Dall’ufficio stampa della Compagnia di San Paolo

Un’occasione d’incontro rivolta a tutta la comunità educante per riflettere insieme sulle nuove sfide educative e per comprendere l’importanza di sviluppare un ambiente che coinvolga attivamente scuola e istituzioni.

Lunedì 16 gennaio nella cornice del prestigioso Istituto Nautico “San Giorgio” di Genova (e della succursale “Colombo” di Camogli), per un evento unico, nato con l’intento di avviare una riflessione sulle nuove sfide educative che partendo dalle opportunità di sviluppo offerte dal PNRR e per ragionare sulle prospettive di collaborazione, un vero e proprio ecosistema che possa includere realtà pubbliche e private del territorio.

