Arriva ad Arcola l’album delle figurine degli atleti iscritti alle società sportive operanti sul territorio. Un progetto Akinda al quale l’amministrazione comunale ha scelto di aderire. All’interno dell’album ampio spazio alla storia del comune di Arcola e al ciclista arcolano Graziano Battistini.

Gli album sono stati consegnati dal sindaco Monica Paganini e dal consigliere delegato allo Sport Ferdinando Coppola ai referenti di Polisportiva Arci Pianazze, Naima Academy, Arcola Basket, Polisportiva Romito e Usd Arcola Garibaldina.

L’album, gratuito per gli under 13 presenti come figurina, costa tre euro; il pacchetto di figurine costa un euro.

Il materiale è acquistabile presso Arci Pianazze, Via Amoa 1, e Tabacchi Storti Cristina, Via Provinciale 53 Romito Magra.

L’articolo Lo sport arcolano in un album di figurine proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com