Lungomare, Bucci e Fresco: “Progetto lacunoso e presentato alla o beva o anega”

Il gruppo consiliare Cambiamo con passione interviene sul progetto di riqualificazione del lungomare di Lerici. Per i consiglieri Arianna Bucci e Gabriele Fresco, “come sostenuto nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’intervento di riqualificazione del lungomare è certamente più che necessario e doveroso, viste le condizioni in cui versa attualmente la passeggiata”, ma, proseguono, a riqualificazione proposta da Palazzo civico è “un progetto che presenta lacune e su cui abbiamo più di una perplessità. La prima considerazione è di carattere prettamente estetico e riguarda l’impatto generale che questa riqualificazione avrà sul lungomare: per noi, nel complesso, il progetto non rispetta quelle che sono le caratteristiche del territorio, soprattutto per l’utilizzo dei materiali e delle soluzioni adottate. Sembra un remake dei progetti (i cui difetti sono sotto gli occhi di tutti) di Piazza Cesare Battisti a Lerici e Piazza Brusacà a San Terenzo. Progetti anonimi, che starebbero bene (forse) in località come Camaiore ma che risultano totalmente slegati dal contesto territoriale. Perseverare su questa linea ci pare diabolico. È vero che le “mattonelline rosse” versano in condizioni tutt’altro che buone, ma è altrettanto vero che rappresentano un elemento caratteristico di Lerici e dei borghi liguri in generale ed è un peccato perderlo completamente. Ci auguriamo che, in ogni caso, vengano recuperate al fine, magari, di collocarle in una zona ad hoc della passeggiata che potrebbe riprodurre la vecchia versione del lungomare”.

“Discutibile è, poi, la scelta della pavimentazione in allarmante continuità, appunto, con piazza Brusacà e piazza Cesare Battisti – proseguono Bucci e Fresco -. Nella zona vicino al parcheggio di moto e scooter si elimina un’area dedicata ai bambini e si crea un anfiteatro con una seduta in legno: scelta veramente discutibile. Un’ulteriore considerazione riguarda i posteggi dedicate alle moto: dal progetto sul primo lotto si vede che da 45 posti se ne preserveranno nella stessa zona soltanto 16. Nella relazione paesaggistica è scritto che i posti verranno mantenuti. Quindi sarebbe bene che fosse chiarito qual è l’intenzione finale, questi posti verranno spostati? E se si, quanti e dove? Sul punto le risposte della giunta sono state talmente evasive che sembra non lo sappiano neppure loro: avanzeremo, doverosamente, puntuali richieste presentando un’interrogazione ad hoc. Sempre nella zona del “Moto P”, dal progetto si comprende l’intenzione di eliminare lo scalino esistente attualmente fra la passeggiata e l’asfalto: trattasi di scelta da valutare con grande attenzione perché si potrebbe correre il rischio del transito di moto e scooter sulla passeggiata creando un pericolo per la sicurezza dei pedoni. Un’altra questione riguarda la pensilina dell’Atc: dal progetto si evince che verrà spostata da una zona più larga e funzionale in una zona dove la carreggiata è più stretta creando quindi una congestione del traffico soprattutto in periodi in cui transitano molti mezzi compresi autobus e navette”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com