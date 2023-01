Meteo, accenno d’inverno: temperature in calo e qualche fiocco di neve sopra quota 1000

Genova. In arrivo aria polare su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Nella giornata di oggi e domani, secondo le previsioni del centro meteo Limet, anche in Liguria avremo temperature in calo e forti venti da ovest.

Oggi, lunedì 16 gennaio, al mattino molte nubi sul levante con possibili piovaschi sullo spezzino. Fiocchi di neve sopra i 1000 metri. Tempo più asciutto a ponente con qualche nube sparsa. Nel pomeriggio residue deboli piogge sullo spezzino tempo sempre asciutto a ponente. Attenzione ai venti, tesi da sud-ovest su imperiese e sul levante, rinforzi fino a burrasca al largo. Più deboli tra Savona e Genova. Mare in aumento da molto mosso a localmente agitato sul Levante, fino a molto agitati alla sera al largo. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -3 e 10.

