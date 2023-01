Ponte Morandi, il super esperto della commissione del Mit: “Le criticità del viadotto emergevano dagli stessi documenti forniti da Aspi”

Genova. Oltre sei ore di audizione per il primo teste ‘tecnico’ nel processo per il crollo del ponte Morandi. Alfredo Mortellaro, ingegnere e per dodici anni dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Mit, è stato chiamato dalla Procura in quanto coordinatore della commissione ministeriale a cui l’allora ministro Danilo Toninelli chiese, subito dopo il crollo, di individuare le possibili cause e le eventuali responsabilità. La commissione ebbe solo un mese di tempo e potè fare solo due rapidi sopralluoghi alle macerie del ponte ma, anche se valutò erroneamente – con i pochi elementi a disposizione – che il crollo si era originato dall’impalcato per il cedimento di un cassone della trave tampone (e non dall’antenna dello strallo) rilevò già nell’immediatezza dei fgatti alcuni elementi importanti circa lo stato del ponte e le negligenze della concessionaria Autostrade.

“Noi non abbiamo fatto una valutazione per così dire nostra – ha ricordato Mortellaro al termine dell’udienza – noi abbiamo materialmente letto i documenti che sono in gran parte solo quelli messi a disposizione dalla concessionaria. Abbiamo confrontato collegialmente quella che poteva essere la loro credibilità e abbiamo ritenuto di evidenziare quello che poi abbiamo portato nella nostra relazione: a nostro modesto avviso c’erano incoerenze e insufficienze e la cosa peggiore era che dagli stessi documenti era dimostrata la criticità in cui versavano alcuni elementi del ponte.

» leggi tutto su www.genova24.it