Radiotaxi, al via oggi anche a Genova la campagna solidale Amici Fragili 2023

Genova. Anche quest’anno dal 16 al 21 gennaio l’associazione TUTTI TAXI PER AMORE, in occasione dell’arrivo del freddo, organizza un evento straordinario che coinvolgerà i cittadini di molte città italiane per la raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà del nostro paese.

A Roma, Milano, Mestre, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Lecce, Messina, saranno centinaia i tassisti mobilitati per andare a raccogliere beni direttamente a casa dei cittadini o invitarli a recarsi ai punti di raccolta organizzati (l’elenco completo e i numeri telefonici da chiamare sul sito www.tuttitaxiperamore.it), per dare un contributo per combattere la crisi socioeconomica del nostro paese. L’evento sarà realizzato in partenariato con diversi enti del terzo settore.

