Rapallo: sentenza del Consiglio di Stato: il Puc è valido

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune (il 9839/2022), annulla un’altra sentenza del Tar Liguria e decreta la validità del Piano urbanistico comunale (Puc) di Rapallo. Il ricorso, presentato dalla famiglia Graziano assistita dall’avvocato Masetti, in rapporto alla destinazione di un terreno in località Poggiolino, riguardava comunque solo quella zona e non, come alcuni politici avevano ipotizzato, l’intero Puc.

Profonda la soddisfazione del sindaco Carlo Bagnasco per la piena conferma della validità del documento urbanistico redatto da un commissario ad acta, il dottor Federico Marenco, nominato a suo tempo dalla Regione Liguria, Ente che, nel settembre 2019, aveva approvato definitivamente il Puc.

