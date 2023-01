Sanremo, la NPL perde contro l’Albissola

Sanremo. Al rientro dopo la pausa natalizia la squadra NLPControcorrente gioca la sua prima gara del girone di ritorno contro Albisola. I primi due set le ragazze di coach Michela Valenzise hanno difficoltà a creare occasioni da gioco e li perdono nettamente a 15 e a 16 . Nel terzo invece riescono ad esprimere il loro gioco mettendo in difficoltà le avversarie mantenendo il vantaggio per tutto il parziale, vincendo per 25-21. Quarto set partenza in difficoltà ma dopo un ottimo recupero di 6 punti andiamo in vantaggio. Purtroppo alcune imprecisioni nel finale fanno sì che Albisola si aggiudica il match ai vantaggi 27-25.

U18 NLPSushi

» leggi tutto su www.riviera24.it