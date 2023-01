Savona, una serie di eventi per sostenere le attività benefiche dell’associazione Bianucci impegnata per aiutare i malati oncologici

Savona. Una serie di eventi per approfondire la storia della città di Savona e le sue tradizioni, il tutto per sostenere le attività benefiche dell’associazione Bianucci, che dal 1986 si impegna per migliorare la qualità della vita dei malati oncologici in cura presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Si inizia venerdì 20 gennaio con una conferenza della durata di due ore e mezzo: si parlerà del dialetto grazie a Nadia Belfiore del gruppo ‘Amixi d’u Dialetto’ dell’A Campanassa. Si prosegue sempre al venerdì per approfondire altri aspetti culturali della città della Torretta come la tradizione delle casse del venerdì santo, dei tessuti antichi, della storia del Brandale, del chinotto, per fare qualche esempio. Sono 11 gli incontri totali.

