Servizio civile, la campagna “Io non rischio” di Protezione Civile mette a disposizione 4 posti

Liguria. Sono 4 i posti riservati alle persone che volessero partecipare attivamente e approfondire i temi legati alla campagna nazionale “Io non rischio”, partecipando al progetto “Io Non Rischio 365: la comunicazione”, collocato nel programma d’intervento “Io Non Rischio 365: buone pratiche di protezione civile” promosso dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione CIMA.

Il progetto ha la durata di un anno (maggio 2023-maggio 2024), durante il quale i volontari contribuiranno all’elaborazione dei contenuti per il sito web e i canali social di Io Non Rischio, partecipando attivamente alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile e ad ampliare i target di riferimento della campagna, portando le idee e il punto di vista delle nuove generazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it