Tio Cipot in città per la firma, Macia chiude anche per il lettone Krollis

Il mercato di gennaio dello Spezia si arricchisce di due acquisti di prospettiva. Eduardo Macia ha chiuso in queste ore la trattativa per lo sloveno Tio Cipot dell’NS Mura e si appresta a prelevare il lettone Raimonds Krollis dal Valmiera. Diciannove anni per il primo (classe 2003) e ventuno per il secondo (classe 2001), si trasferiranno allo Spezia a titolo definitivo nei prossimi giorni per una cifra totale inferiore a 2 milioni di euro.

Cipot, centrocampista di qualità e inserimento, è atteso alla Spezia tra stasera e domani mattina. Svolgerà le visite mediche e metterà la firma su contratto quinquennale. Non sarà lasciato alla squadra in cui è cresciuto, come si era valutato inizialmente, ma si allenerà da subito con il gruppo di Luca Gotti. Un modo per rompere il ghiaccio gradualmente con il calcio italiano, con un nuovo stile di vita e con un ambiente di lavoro internazionale.

