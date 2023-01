Una targa sul ponte di Bolzaneto per ricordare Valerio Parodi, “ciclista ucciso dalla violenza stradale”

Genova. Il 10 gennaio 2022 Valerio Parodi, ciclista amatoriale, era stato ucciso dalla violenza stradale, travolto da un camion, sul ponte Divisione alpina cuneense, a Bolzaneto, in Valpolcevera. Sabato scorso, un anno dopo, la moglie e la figlia Giulia hanno apposto una targa in sua memoria sul ponte.

L’iniziativa è stata promossa dalla US Pontedecimo Ciclismo AD, medaglia d’oro del Coni al merito sportivo. “Questa commemorazione ha avuto luogo in onore di Valerio, compianto marito, papà, amico, pedalatore di grandissima esperienza e prudenza, autista di autobus per tutta la vita, uomo buono e tanto per bene – raccontano gli organizzatori – erano presenti davvero tante persone, per ricordare lui con tutto l’affetto del mondo, per ricordare che tutti noi siamo soggetti fragili e allo stato attuale non siamo ancora sicuri di tornare a casa sani e vivi, per ricordare che questi eventi non devono ripetersi mai più, per ricordare alle istituzioni presenti che la strada che stanno intraprendendo verso la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini è quella giusta”.

» leggi tutto su www.genova24.it