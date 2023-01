VAR e arbitro condannano la Sampdoria. Marco Lanna: “Non è la prima volta, ci giochiamo la vita”

Tocco sotto di Audero salito alla disperata in area di rigore. Assist di Zanoli per Colley che incrocia e batte un Vicario fino a quel momento insuperabile 1 a 1. Un giusto premia per una Sampdoria “che si applica ma che spesso non ci arriva”, ribaltando una frase spesso pronunciata dai professori. Ma anche questa Sampdoria priva di talento avrebbe meritato che l’arbitro Santoro analizzasse meglio al VAR le circostanze della rete annullata al difensore blucerchiato.

Santoro e il VAR spengono la gioia di Colley e compagni

» leggi tutto su www.genova24.it