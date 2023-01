Vetreria Etrusca, sul tetto dello stabilimento di Altare un impianto fotovoltaico con 4500 pannelli

Altare. Lo stabilimento di Altare di Vetreria Etrusca è ora più sostenibile grazie alla collaborazione con BayWa r.e. Power Solutions – leader nello sviluppo di soluzioni energetiche per le imprese – e AICE Scarl, consorzio che ha svolto il ruolo di consulente per i temi energetici. Il progetto di Altare, un impianto fotovoltaico su tetto della potenza di 2,4 MWp, fa parte di un percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda per aumentare l’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

4.512 pannelli fotovoltaici da 540Wp permetteranno a Vetreria Etrusca di produrre oltre 3.000.000 kWh l’anno ed evitare 750 tonnellate di CO2. Il 100% dell’energia verde generata verrà autoconsumata direttamente dallo stabilimento.

