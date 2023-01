Barriere fonoassorbenti sulla ferrovia a Chiavari, anche la Regione dice no al progetto

Chiavari. Anche dalla Regione arriva un altolà al progetto delle barriere fonoassorbenti sulla ferrovia a Chiavari, alte 7 metri ed estese per 3 chilometri di linea. L’assessore alle infrastrutture e ambiente Giacomo Giampedrone, rispondendo a una serie di interrogazioni in Consiglio regionale, ha spiegato che l’8 novembre 2022 è stata indetta la convocazione della conferenza dei servizi dove ci sarà un confronto sul tema, in quanto quella è la sede in cui la Regione è chiamata ad esprimere i pareri sugli aspetti urbanistici, paesaggistici e idraulici, e ha assicurato che non mancherà la valutazione negativa rispetto a questa proposizione progettuale.

L’assessore ha poi ricordato che il piano che prevede queste installazioni è stato approvato da Rfi nel 2004 e conteneva la realizzazione di barriere fonoassorbenti anche nei territori di Genova, Spezia, Albisola Superiore, Pietra Ligure, Vezzano, Sarzana, Varazze e Recco. Giampedrone ha ribadito la necessità che l’installazione di queste barriere sia la meno impattante possibile nei confronti dei cittadini.

