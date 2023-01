I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: tre vittorie nel fine settimana orange, poker di Manno con la Juniores

Ospedaletti. È di tre vittorie e una sola sconfitta il bilancio delle formazioni giovanili orange scese in campo nel fine settimana. Ampia vittoria per la Juniores di mister Garelli, gara nella quale Manno si è distinto mettendo a segno quattro reti. Successi anche per i 2006 di mister Miatto e i 2007 allenati da mister Anzalone e spinti dalla tripletta di Avandro. Battuta d’arresto, infine, per i 2008 di mister Caverzan.

I risultati del settore giovanile orange:

Juniores

Ospedaletti – Baia Alassio 7-1

Marcatori: Manno (4), Ceriolo, Gibba, Madafferi

Ospedaletti: 1 Tovoli, 2 Muller, 3 Canale, 4 Bossi, 5 Affane, 6 Barbagallo, 7 Pavone,

8 Caputo, 9 Manno, 10 Ceriolo, 11 Recine

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Verrando, 14 Bezman, 15 Fanin, 16 Di Michele,

17 Madafferi, 18 Gibba

Allenatore: Alessandro Garelli

