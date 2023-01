In galleria il limite dei 30 orari, lavori all’impianto di illuminazione

Prosegue l’intervento di messa in sicurezza stradale con realizzare di nuovi impianti di illuminazione per le gallerie lungo la rete stradale spezzina. Dopo il concluso intervento di grande manutenzione dell’impianto nella galleria in località Monte Persico a Levanto, lungo la strada provinciale Sp566Dir, è in fase di definizione quello lungo la Strada Provinciale 370 “Litoranea delle Cinque Terre”, in corrispondenza della galleria Biassa, nel Comune della Spezia. Nei prossimi giorni saranno così avviate ulteriori attività propedeutiche all’installazione di un cantiere stradale per le opere di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione nella galleria in località Scoglietti (Lerici) lungo la strada provinciale Sp331. Vista la scarsa illuminazione riscontrata all’interno della galleria Scoglietti lungo la Sp331 “di Lerici”, nel Comune di Lerici, a titolo prudenziale, sino all’esecuzione delle già previste attività manutentive dell’impianto di illuminazione, è stata disposta la limitazione di velocità a 30 km/h, in entrambe le direzioni di marcia nel tratto interessato dalla galleria. Inoltre è stata disposta l’installazione della relativa segnaletica, a cura del servizio viabilità di questo Ente, e sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Questo intervento rientra nelle opere per l’appalto della messa in sicurezza di tre gallerie lungo le strade di competenza della Provincia della Spezia. Il cantiere tecnicamente è iniziato contemporaneamente su tutti e tre i siti con la fase dei testi e dei rilievi tecnici, quindi il primo ad essere ultimato è stato quello della galleria di Monte Persico, si procede come previsto e nei tempi indicati dai bandi di gara, anche gli interventi per il rifacimento dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, oggi in fase finale, e degli Scoglietti che sarà attivato a giorni.

