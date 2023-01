L’ex officina Guglielmetti torna al Comune: al via i lavori sulle rimesse Staglieno e Gavette

Genova. Il Comune di Genova a breve completerà, attraverso Amiu e Genova Parcheggi, l’acquisizione dell’area dell’ex officina Guglielmetti in Valbisagno. È quanto hanno confermato il sindaco Bucci e gli assessori Campora e Piciocchi alla riunione coi sindacati e i vertici di Amt sul futuro del trasporto pubblico e della mobilità cittadina. A riferirlo sono le stesse sigle della categoria – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal – nel volantino diffuso al termine dell’incontro.

L’acquisizione dell’edificio, che la società immobiliare di Coop aveva comprato in un primo momento con l’obiettivo di ampliare il centro commerciale, permetterà l‘avvio dei lavori di riqualificazione del deposito di Gavette e successivamente quello di Staglieno dai quali i bus dovranno essere spostati. Tursi, secondo quanto riferito dai sindacati, mantiene l’idea di costruire un deposito nel Levante cittadino all’ex stadio Carlini e un’officina in Valbisagno (in realtà non solo per i mezzi Amt ma anche per quelli di Amiu), ma sta comunque valutando “tutte le possibili opzioni anche in termini di tempistiche e costi di realizzazione”. L’idea di rinunciare a una rimessa nella zona di corso Europa, comunque, ha già incassato il no dei sindacati.

