Meno di ottomila casi in totale in Liguria, 23 ricoverati nello Spezzino

Sono 197 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24ore in Liguria grazie a 3.710 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 19, Savona 31, Genova 114, La Spezia 33. Il bollettino odierno riporta un decesso avvenuto il 15 gennaio al San Martino di Genova, che fa salire a 5.837 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 702 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi 956 su 7.855. Buone notizie sul fronte ospedaliero dove i ricoverati scendono da 196 a 186, quattro dei quali in terapia intensiva. Scendono invece da 23 a 22 – tutti in media intensità – in Asl5. In calo anche il dato relativo ai liguri in isolamento domiciliare che sono 2.530 (-318) mentre nelle ultime 24ore sono risultate guarite 421 persone per un numero complessivo di 643.874 da inizio emergenza.

