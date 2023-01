Natale: “Felettino, 6 anni fa Toti e il suo piccone la pensavano diversamente”

“E’ una grande rivelazione scoprire nel 2023 che quel 7 ottobre del 2016, che Giovanni Toti presentò come un ‘grande giorno di svolta’, arrivato dopo troppi ‘intorcinamenti’, non era tale. Sei anni dopo la Lista Toti ci fa sapere che in verità quel bando del Felettino era destinato ad un binario morto. Avrebbe fatto comodo saperlo anche allora, quando un brillante presidente della Regione Liguria picconava la prima pietra del nuovo ospedale della Spezia a favore di telecamere”. E’ la risposta di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, alla nota con cui il partito del presidente della Regione bolla come “polemiche” i rilievi fatti in aula sull’aggiornamento al cronoprogramma per il nuovo ospedale della Spezia, che ha già accumulato altri 8 mesi di ritardo.

‘Oggi è un giorno di svolta, si conclude una sfida quella di partire con un investimento importante e se ne apre un’altra quella di rispettare i tempi di consegna dello stesso. Sono certo sarà così e vigileremo attentamente’.

