“Anche oggi il consigliere Natale non ha perso l’occasione per creare polemiche sul Felettino. In consiglio regionale ha ottenuto dall’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, un preciso cronoprogramma relativo alla realizzazione dell’ospedale spezzino. Ma come di consueto si è poi messo a cercare scuse per accusare il presidente Giovanni Toti sui tempi di realizzazione.

Un disco rotto, una predica-fotocopia di tante altre, quella di Natale. Soprattutto fatta dal pulpito sbagliato. Il consigliere Pd ripete sempre che era stato promesso il fine lavori per il 2020. Ma evita accuratamente di dire perché quell’impegno sia saltato. Perché il bando fatto nel 2015 in tutta fretta dall’amministrazione Burlando a poche settimane dal voto era stato affidato a chi non ha potuto mantenere fede agli impegni. Per questo è stato necessario revocarlo per riavviare la pratica, ora conclusa positivamente.

Natale non chiede mai perché la società che faceva capo all’editore dell’Unità, cui la precedente amministrazione a guida Pd aveva affidato la costruzione del Felettino, non abbia rispettato le tempistiche di costruzione? Ora che abbiamo la certezza che i lavori partiranno nel 2024, rispettando regole e tempi dettati dalle leggi e non dalle volontà della politica regionale, l’esponente dem si lamenta. E ripete sempre la stessa cosa, torna sempre a quella scadenza del 2020. Oltre che il pulpito, Natale sbaglia sempre anche il destinatario della sua predica”.

Consiglieri regionali Lista Toti

L’articolo Nuovo Felettino, Lista Toti: “La consueta predica di Natale, dal pulpito sbagliato” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com