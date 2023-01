Processo Morandi, la difesa degli imputati accusa: “La memoria dei pm vuole influenzare il tribunale”

Liguria. “Non è che noi siamo così abelinati” ha detto a fine mattinata con l’ironia e il piglio senza fronzoli che lo contraddistingue il presidente del tribunale Paolo Lepri a chiosare la lunga mattinata di eccezioni sollevate dei difensori degli imputati del processo per il crollo di ponte Morandi per chiedere che il collegio respingesse e riconsegnasse al mittente la lunga e articolata memoria depositata a fine dicembre dai procuratori Massimo Terrile e Walter Cotugno.

Una mattinata caratterizzata da interventi infarciti di citazioni cinematografiche e letterarie, a cominciare dall’avvocato di Castellucci Paolo Accinni che ha ricordato il Paul Newman ne Il verdetto, solo contro i potenti, per arrivare all’avvocato Guido Colella che ha parlato di John Ford e de L’uomo che uccise Liberty Valance, passando per Erri De Luca e scomodando addirittura Dante e Virgilio, per illustrare una teoria condivisa: quella che i pm con la loro memoria possano “influenzare l’imparzialità del collegio” o addirittura come il “pifferaio di Hamelin” (immagine utilizzata dall’avvocato Luca Marafioti) possano incantare il collegio, grazie a un “paternalismo nei confronti dei giudici” che avrebbe lo scopo di “creare le premesse di un file che possa essere usato come copia incolla per la decisione”. Qualcuno ha parlato di una perdita da parte del collegio della “verginità cognitiva”, altri di testimoni che visto che stralci della memoria sono stati pubblicati sui giornali sarebbero stati indotti a dire ciò che avevano letto e non ciò che sanno.

» leggi tutto su www.ivg.it