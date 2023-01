Provincia, al centrodestra vanno sei consiglieri. Le tre liste di opposizione si spartiscono i restanti quattro seggi

Nessuna sorpresa al termine dello spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio provinciale spezzino. La maggioranza è del centrodestra con 6 seggi, tutti nella lista “Insieme per la Spezia”, mentre le tre liste di opposizione si dividono i quattro posti restanti.

Le votazioni si sono concluse regolarmente alle 20, al termine di una finestra di voto durata 12 ore. Gli elettori votanti sono stati 320 su 407, pari al 78,6 per cento dei sindaci e dei consiglieri comunali aventi diritto. Gli elettori maschi sono stati 218, le donne 102.

Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle 22.31 e il nuovo Consiglio provinciale risulta così composto: Giancarlo Lucchetti, Rita Mazzi, Umberto Maria Costantini, Jacopo Ruggia, Gina Gabriella Crovara e Marco Tarabugi per la lista “Insieme per La Spezia”, Simone Regoli e Camilla Monfroni per la lista “Il nostro territorio è un bene comune”, Massimo Bertoni per “Spezia e sviluppo” e Giorgia Lombardi per “Sinistra ambiente lavoro”.

