Quattro squalificati in Serie A, c’è anche Nikolaou

C’è anche l’aquilotto Nikolaou fra i quattro squalificati dal Giudice Sportivo dopo le partite della diciottessima giornata di Serie A. Il difensore dello Spezia salterà la sfida contro la Roma per somma di ammonizioni dopo il giallo rimediato a Torino. Out per un turno anche Dodò della Fiorentina, Koopmainers dell’Atalanta e Marin dell’Empoli. Fra le società sanzionate Atalanta, Lecce, Cremonese, Lazio e Sassuolo mentre i componenti dello staff tecnico di Roma e Sampdoria Cerra e Sasso, salteranno la prossima per aver contestato l’operato dell’arbitro.

