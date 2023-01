Questure e Prefetture, la protesta dei somministrati: in Liguria 30 lavoratori lasciati a casa

Genova. Prosegue anche a Genova la mobilitazione dei lavoratori somministrati di Questure e Prefetture che questa mattina hanno tenuto un presidio in largo Lanfranco. Sono 1.200 le lavoratrici e i lavoratori somministrati presso le questure e le prefetture di tutto il Paese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno operato con contratto a termine. Molti di loro oggi sono disoccupati.

“In Liguria parliamo di 30 lavoratori che lavoravano in questure e prefetture, adibiti a servizi essenziali, legati al rinnovo dei permessi di soggiorno e altre attività necessarie per la sicurezza – spiega Roberta Cavicchioli, segretaria generale della Uiltemp Liguria -. Su Genova si tratta di 15 lavoratori, 10 in prefettura e 5 in questura”.

