Quiliano&Valleggia, Fabbretti analizza il pareggio di domenica: “Ci è mancato solo il gol, ora testa al Prà”

Quiliano. Domenica presso “l’Andrea Picasso” Quiliano&Valleggia e Savona si sono affrontate nel match di cartello valevole per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine le due squadre si sono annullate replicando il risultato dell’andata, ovvero uno 0-0 in parte utile ad entrambe per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Nel post gara ad illustrare il proprio punto di vista sulla partita è stato Igor Fabbretti, capitano dei biancorossoviola (vista l’assenza di Grippo, ndr) il quale ha esordito dichiarando: “Credo che il match per quanto ci riguarda sia stato interpretato nel modo giusto. Abbiamo avuto delle occasioni, l’unica cosa ci è mancata è stato il gol. Senza segnare non si vince, l’importante però era non perdere. Andiamo avanti sapendo che, in vita dello scontro diretto di domenica prossima, dovremo lavorare bene in settimana per farci trovare pronti.”

