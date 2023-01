Sanità, nel Ponente già esaurite le graduatorie del maxi concorso per l’assunzione degli infermieri

Liguria. Sono già esaurite alcune graduatorie del maxi concorso indetto da Alisa per l’assunzione di 700 infermieri in tutta la Liguria. Il via libera era arrivato quattro mesi fa. E nell’area di Genova, su 1.183 candidati risultati idonei, sono 335 quelli ancora disponibili per le necessità di ospedali e aziende sanitarie.

I dati sono stati comunicati dall’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola in risposta a un’interrogazione del consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa: “Alla data odierna la graduatoria dell’ambito ottimale del Ponente, formata da 392 candidati, è esaurita. Sono stati assegnati 77 infermieri alla Asl 1 e 187 infermieri alla Asl 2 del Levante”.

