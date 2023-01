Savona Calcio, Bruzzone racconta l’emozione di vestire la maglia biancoblù: “Quando mi ha chiamato il mister non ho esitato un attimo, in ogni partita cerco di dare tutto me stesso”

Savona. Domenica, presso “l’Andrea Picasso” di Quiliano, Quiliano&Valleggia e Savona si sono affrontate nel match di cartello valevole per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine le due squadre si sono annullate replicando il risultato dell’andata, ovvero uno 0-0 utile ad entrambe per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Nel corso della partita, per l’ennesima volta, a spiccare tra le file degli Striscioni è stata la prestazione di Roman Bruzzone, esterno d’attacco classe 2001 rilevato dai biancoblù durante la sessione di mercato dicembrina dal Città di Cogoleto. Al termine della gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del giovane, giocatore il quale ha esordito dichiarando: “Devo dire che quando mi ha chiamato il mister non ho esitato un attimo. L’idea di poter vestire la maglia del Savona mi ha stregato, è sicuramente la casacca più pesante che potessi mai indossare in carriera.”

