Vado Ligure, le discariche Boscaccio e Bossarino pronte ad accogliere i rifiuti imperiesi

Ponente. Saranno circa 52-53 mila tonnellate annue di indifferenziato che arriveranno nel Savonese e in piccola parte a Genova per quasi altri tre anni, fino al 31 dicembre 2025, in attesa che il biodigestore-separatore da costruire in località Colli a Taggia sia pronto e operativo, con un certo margine di sicurezza rispetto al termine dell’accordo con la Regione sullo smaltimento dei rifiuti raggiunto dai sindaci del ponente ligure, imperiese e comune di Andora.

Una soluzione che vede le discariche Boscaccio e Bossarino interessate direttamente dall’intesa per far fronte alle necessità del territorio e considerata urgente, visto che l’attuale contratto con gli impianti di Ecosavona e di GreenUp – a Vado Ligure scade il prossimo 4 febbraio: l’obiettivo era quello di evitare una impennata dei costi per i Comuni e quindi per i cittadini tramite la Tari, soprattutto se si fossero dovute cercare alternative fuori dalla Liguria.

