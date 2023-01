Ventimiglia, troppe notizie e congetture sul caso Ryan: la procura fa chiarezza

Ventimiglia. «In considerazione della sensibile rilevanza mediatica che ha assunto la vicenda – attualmente all’attento vaglio investigativo di quest’ufficio – concernente l’individuazione delle cause e delle eventuali correlate responsabilità penali in ordine alle gravi lesioni patite dal piccolo Ryan in Ventimiglia in data 19 dicembre 2022, suscitando una molteplicità di ricostruzioni congetturali, talune destituite di qualsiasi serio fondamento, si ritiene, pur nel rispetto del segreto di indagine, di dover indicare alcuni elementi attualmente acquisiti con ragionevole attendibilità, onde disincentivare rappresentazioni decisamente fuorvianti degli eventi».

A dichiararlo è il procuratore capo della Repubblica di Imperia Alberto Lari, che dopo quasi un mese dall’accaduto, fa chiarezza sulle delicate indagini relative al caso del piccolo Ryan.

