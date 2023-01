“Vicks”, la nuova produzione di Officine T.O.K.

Ha debuttato il 22 dicembre a Monzone allo Spaccio Culturale il nuovo spettacolo di Officine T.O.K., una produzione nata all’interno del progetto R.A.T. Residente Artistiche della Toscana, una rete di 32 imprese professioniste riconosciute dal Sistema Regionale dello Spettacolo dal vivo che incentivano nuove formazioni per la produzione artistica.

È proprio in questo contesto che si inserisce Vicks, si proprio la pomata che nasce grazie anche al sostegno di Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli (FI). Lo spettacolo, scritto e interpretato da Elisabetta Dini con la regia di Ines Cattabriga, tratta dello spopolamento dei paesi, il tema viene affrontato con delicatezza, rispetto e attaccamento ai nostri luoghi con la speranza che tramite un atto teatrale possa nascere una riflessione propositiva sull’importanza delle piccole comunità.

“Un vero successo di pubblico che per tre serate ha riempito il nostro teatro in scatola” dice Ines Cattabriga che oltre ad essere la regista è anche la scenografia di questo piccolo “gioiellino” a detta dei presenti. “Non sai se ridere o piangere, è un tripudio di emozioni…” “E’ come tornare indietro nel tempo”.

Queste sono solo alcune delle parole di chi allo spettacolo ha assistito, parole di malinconia e nostalgia ma anche di catarsi vera e propria, del resto è questo che deve fare uno spettacolo: travolgere, e a quanto pare il team T.O.K. ci è riuscito.

