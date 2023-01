Vizi e virtù degli spezzini alla guida, tra nuove telecamere e più agenti di Polizia locale

Due anni senza incidenti mortali nel territorio comunale della Spezia e un numero quasi invariato per i sinistri stradali che nel 2022 sono stati 1.303. Quarantacinquemila persone e più di 98mila veicoli controllati, triplicati i casi di utilizzo di cellulare alla guida. Sono solo alcuni spunti emersi questa mattina, a Palazzo civico, nel corso dell’annuncio della festa per il 185° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia locale che si terrà il 20 gennaio alle 10.30 in Sala Dante alla Spezia.

Quest’anno a tratti i numeri sono lievitati e un esempio è dato da una serie di dati relativi alle violazioni del codice della strada: nel 2016 furono 26.819, nel 2022 sono state 43.553. In cinque anni, l’aumento è stato progressivo (compreso negli anni del Covid). A seguito dei comportamenti scorretti sono stati decurtati, solamente nel 2022, 15.447 punti dalle patenti, sono state scovate 708 omesse revisioni (210 nel 2021). Pare inoltre che gli spezzini abbiano serie difficoltà a rispettare la segnaletica stradale: sono state riscontrate 72.752 violazioni a fronte dei 53.892 dell’anno precedente. Sono state 610 nel 2022 le sanzioni per il mancato uso delle cinture, che rappresenta anche tra le prime cause di lesioni negli incidenti stradali. Rimanendo in tema di circolazione non mancano le violazioni sui monopattini con 192 accertate nel 2022 e per le biciclette (79 nel 2022, 59 nel 2021). Tra i numeri messi in evidenza, sono diminuiti sensibilmente i monopattini “truccati” trovati in circolazione che risultano essere 6.

