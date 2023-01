Apofenia e apofrenia

“Il cervello crea un mondo virtuale che è in noi ed è quello in cui viviamo” come afferma il prof Egidio D’Angelo (Università di Pavia, membro della direzione scientifica del Brain Connectivity Sciences) nel suo intervento al meeting di Rimini del 2019 sulla questione del rapporto tra cervello e coscienza. L’affermazione dello scienziato ricorda molto da vicino il fondamento della filosofia schopenhaueriana: “Il mondo è una mia rappresentazione”. L’approccio cosiddetto irrazionalistico dell’innovativa posizione del filosofo di Danzica contrastava col dominante pensiero hegeliano, anche se potremmo riconoscerne le radici già nella grande e ancora troppo poco considerata stagione della sofistica greca, e non riscosse facili consensi fra i contemporanei, ma oggi, espressa da eminenti neuroscienziati, ecco che diviene una verità condivisibile da tutti. Certo, non bisogna esagerare, come ammonisce lo stesso D’Angelo, che altrimenti si scivola sull’oleoso piano inclinato della psicosi. Nella norma la “virtualizzazione della realtà” può essere concepita come un complesso sistema adattativo tra il mondo virtuale in noi e quello reale fuori di noi. Come dire, i dieci alla dodicesima neuroni di cui disponiamo si adattano alle esperienze che comunichiamo loro, imparano, collegano, prevedono e progressivamente si auto correggono per meglio convivere con le nuove esperienze. Per dirla con Heidegger, imparano a usare il mondo nel quale si trovano a essere “gettati”.

Intorno al 1958, forse già poco prima, lo psichiatra tedesco Klaus Conrad studiava il fenomeno che lui stesso battezzò come apofenia, dal greco apo (via da) e phainein (far vedere) riconoscibile come la percezione di connessioni tra fenomeni che, apparentemente, non mostrano chiare corrispondenze tra loro. Non credo avesse meditata conoscenza del manifesto poetico baudleriano implicito in Corrispondenze (Les fleurs du mal), infatti indicava tale atteggiamento come una condizione patologica di natura schizoide che definiva “osservazione immotivata di connessioni [tra fenomeni accompagnata] da una precisa sensazione di anormale significatività”. Le nuove ricerche neurologiche suggeriscono una posizione meno tranchant utilizzando il termine apofenia con un’accezione più ampia e non esclusivamente come relativo a condizioni patologiche e confini psichiatrici. Insomma, nella costruzione del “nostro personale mondo virtuale” tutti riconosciamo intime connessioni tra fenomeni non per una intrinseca e oggettiva relazione tra loro, tendiamo a unire ciò che ci si presenta come diviso, è una sorta di predisposizione aprioristica del nostro cervello. Peter Brugger, neurologo svizzero, sostiene che si tratta del bisogno peculiarmente umano di riconoscere ordine nel caso, atteggiamento che colloca alla base della creatività affermando che “apofenia e creatività potrebbero essere viste addirittura come due facce della stessa medaglia”. Come non riconoscere la poetica del veggente, di colui che vede e sente e coglie echi lontani fra foreste di simboli, di chi sa, per dirla con D’Annunzio, che la natura è bella agli occhi degli uomini quando questi avvertono il divieto che la costringe a tacere ciò che desidererebbe rivelare loro, così come dono a sé e al mondo da parte dell’artista è proprio avvertire e rivelare tale mistero.

